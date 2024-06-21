"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Meksika'da 155 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

21 Haziran 2024, Cuma 10:38
Meksika basınındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor. Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle öldü.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak öldü.

Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meksika'da 155 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 5 ölü, 28 yaralı

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem

    Toplum değişime hazır, güven veren kazanır

    Akaryakıt zamları ertelendi

    Mülteci sayısı 120 milyona çıktı

    Limit ve taksit sınırlaması gelecek

    Tüketici güveni dibe vurdu

    17 yıllık bekledikleri tek çocukları Amine de İsrail saldırılarında şehit oldu

    2,7 milyon kurbanlık satıldı

    5 günde 36 kişi trafik kazalarında vefat etti, 6550 kişi yaralandı

    Çin köy isimlerini de değiştiriyor

    Savaş kabinesini feshetti, ama Lübnan’a da saldıracak

    Milleti fakirleştirerek zenginleştiler

    Akaryakıtta çifte zam

    Hukuksuzluk kaçırıyor - Beyin göçü en büyük milli güvenlik sorunu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    Hayvanlarımızı satamadık

    Çanakkale ve Uşak’ta orman yangınları

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hücumlara rağmen
    Ali FERŞADOĞLU

    “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan”, elsiz yılan, gülsüz dikendir!
    Genel

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik; güzel ve şirin bir vasıta-i hayrattır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Trakya’dan kaçan Yahudiler Filistin’e yerleşti
    M. Fahri UTKAN

    Adalet yoksa zulüm olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Kurban edilenler ve kasapları…
    Süleyman KÖSMENE

    Mahremiyet ve gizlilik hakkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.