Meksika'daki kasırgada ölü sayısı 39'a yükseldi

Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vuran Otis Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, Otis Kasırgası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ölenlerin sayısının 39'a çıktığını belirten Rodriguez, ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti. Kaybolanların ise 10'a çıktığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken meskenler de elektriksiz kalmıştı. AA

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