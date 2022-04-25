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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın

25 Nisan 2022, Pazartesi 21:29
Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya karşı “saldırı planlarının” sona erdirilmesi için İslam ülkelerine çağrı yaptı.

Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya karşı “saldırı planlarının” sona erdirilmesi için Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine çağrı yaptı. Sabri, başkanlığını yaptığı Kudüs Yüksek İslam Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler tarafından Mescid-i Aksa’ya yönelik son günlerde artan saldırıları değerlendirdi.      

Şeyh Sabri, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarının, “mübarek ramazan ayında Müslümanların duygularını dikkate almadığını” ve burayı “zamansal ve mekansal olarak bölmeyi” amaçladığını kaydetti. Zamanını kutsal mabette nöbet tutarak geçiren Filistinlilerin, “ümmet adına Mescid-i Aksa’yı koruma ve savunma görevini yerine getirdiğine” işaret eden Sabri, “şehit verilmesi, tutuklama ve tehcirle sonuçlanan çatışmaların yaşanmadığı neredeyse bir gün bile geçmediğini” vurguladı.

İlk kıblemiz olmadan İslam ümmetinin hiçbir değeri yoktur

Mescid-i Aksa hatibi, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine çağrı yaparak, “işgalci (İsrail) devletine karşı resmi düzeyde siyasi ve diplomatik eylemlerle baskı yapmak gibi gerekli çabaları göstermelerini, böylelikle işgal güçlerini durdurarak saldırgan planlarını boşa çıkarmalarını” istedi. Sabri, Mescid-i Aksa’ya atıfta bulunarak da “İlk kıblemiz ve üçüncü büyük kutsal mekanımız olmadan İslam ümmetinin hiçbir değeri yoktur.” ifadelerini kullandı. İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

AA

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