Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî tam kapasite açılacak

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarının bir parçası olarak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmî ajansı SPA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için ihtiyati tedbirlerin hafifletileceğini belirtti. Kaynak, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılması, toplantılarda, halka açık yerlerde, toplu ulaşımda, restoranlarda, sinemalarda ve diğer alanlarda kapasitenin tam olarak kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti. Bakanlık yetkilisi ayrıca, sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde faaliyetlerin yapılmasının, bu tür faaliyetler için de iki doz aşı şartının getirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. AA

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