"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî tam kapasite açılacak

16 Ekim 2021, Cumartesi 22:05
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarının bir parçası olarak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmî ajansı SPA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için ihtiyati tedbirlerin hafifletileceğini belirtti.

Kaynak, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılması, toplantılarda, halka açık yerlerde, toplu ulaşımda, restoranlarda, sinemalarda ve diğer alanlarda kapasitenin tam olarak kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti. Bakanlık yetkilisi ayrıca, sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde faaliyetlerin yapılmasının, bu tür faaliyetler için de iki doz aşı şartının getirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. 

AA

Etiketler: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi
Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dualar adalet, barış ve huzur için

    Askerî öğrenci dâvâlarında derin sessizlik

    Yine faiz bütçesi

    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî tam kapasite açılacak

    Gıda israfına karşı yapılacak çok şey var

    Türkiye'de 28 bin 537 yeni vaka daha

    'Bahçeli ile istişare sonrası istifa etmiş'

    Sudan'da binlerce kişiden orduya 'yönetime el koy' çağrısı

    Marmara Denizi küresel ısınmaya bağlı olarak ısınıyor

    Eski İran Merkez Bankası Başkanı'na 10 yıl hapis cezası verildi

    Merkel: Türkiye ile her zaman ortak çıkarlarımız var

    Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara çağrı: Kanun dışı emirlere uymayın

    Motorine 23 kuruş zam gelecek

    Dünyada yoksulluk 1990'dan bu yana ilk kez arttı

    Türkiye'de bin kişiden 95'i üniversite öğrencisi

    ABD, Kabil'de öldürdüğü sivillerin ailesine tazminat ödeyecek

    Beyrut'taki olaylara ilişkin 19 gözaltı

    "Cezaevi doktoru bir şeyin yok dedi, kardeşimde beyin tümörü çıktı"

    Savcılık Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

    İngiliz milletvekilinin öldürülmesi terör eylemi ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Said YÜKSEKDAĞ

    Bu gece ne şerefli bir gece
    Genel

    Dualar adalet, barış ve huzur için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nebevî tasarruf ve Risale-i Nur
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Milliyetçi ve dinci bir Kemalizm
    Ahmet BATTAL

    Adaylara profilden bakmanın ön şartı
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Her yaylaya iki mescit
    Adnan NACİR

    Mini mini zamlar gelmişti...
    Genel

    "Nur menzillerini herkes gezip görmeli, yaşamalı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.