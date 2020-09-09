Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkedeki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'daki yangına ilişkin durum ve alınacak tedbirleri masaya yatırmak üzere ilgili bakan ve kurumların temsilcilerini acil toplantıya çağırdı. Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, Göç Politikaları Bakanı Notis Mitaraki, Yunan İstihbarat Servisi (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleontas'ın katıldığı toplantı sonrası Midilli'de bugünden itibaren 4 ay süreyle OHAL ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos, Göç Politikaları Bakanı Mitaraki ile Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu Başkanı Panagiotis Arkoumaneas'ın adaya gideceğini ve incelemelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, hala süren yangından kaçıp kent merkezine doğru yürüyen sığınmacıları engellemek için bölgeye ilave emniyet gücü sevk edildi. AA

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