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Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bir destek de AB'den

13 Temmuz 2024, Cumartesi 19:28
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Birliğin desteğine güvenebileceğini ifade etti.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın 5,9 milyon Filistinli için "can simidi" rolü üstlendiğini vurguladı.

UNRWA'yı "bölgesel istikrarın temel taşı" olarak nitelendiren Borrell, Ajans'ın Gazze'de "yeri doldurulamaz bir rol oynadığını" belirtti.

Borrell, "Hayati önem taşıyan hizmetlerin sürdürülebilmesi için fonların artırılması her zamankinden daha önemlidir. Yıllık 500 milyon avro ile en büyük donör olan AB'nin sarsılmaz desteğine güvenebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

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BM: UNRWA Gazze'ye yardımların omurgasını oluşturuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) alternatifi olmadığını belirterek "UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor." dedi.

 

Guterres, BM genel merkezinde UNRWA için düzenlenen yardım konferansında konuştu.

Bu yıl UNRWA'nın derin bir finansman boşluğu ile karşı karşıya olduğunu belirten Guterres, bu boşluğu Filistinlilerin uluslararası insancıl hukukuna saygıda, evrensel insan haklarının ve herkes için onurun tanınmasında görmeye devam ettiğini söyledi.

Guterres, Gazze'de durumun daha fazla kötüleşemeyeceğini düşünürken İsrail'in yeni tahliye emirleri verdiğine dikkat, çekerek, "Gazze'de siviller korkunç bir şekilde, cehennemin daha da derinine itiliyor. Gazze'deki Filistinliler, yıkım ve ölüm alanında insan topları gibi hareket etmeye zorlanıyor." dedi.

Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını, her yerin potansiyel bir ölüm bölgesi olduğunu vurgulayan Guterres, taraflara bir anlaşmaya varmaları için siyasi cesaret ve irade göstermesi çağrısında bulundu.

"UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor"

Genel Sekreter Guterres, Gazze'de BM tarihinde en yüksek şekilde 195 UNRWA personelinin öldürüldüğünü hatırlatarak, bazı çalışanların İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da UNRWA personelinin varlığının ve hareketlerinin İsrail tarafından ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiğini söyledi.

Bütün zorluklara rağmen UNRWA'nın görevine devam ettiğini vurgulayan Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor." dedi.

Guterres, UNRWA'nın bölgede umut ve istikrar sağlayan en büyük faktörlerden biri olduğunun altını çizerek, "UNRWA'ya gerekli destek ve finansman sağlanmadığı takdirde, Filistinli Mülteciler kritik bir yaşam hatlarını ve daha iyi bir gelecek için son umut ışığını kaybedecekler." uyarısında bulundu.

"Açık konuşayım, UNRWA'nın alternatifi yok. Herkese çağrım şudur: UNRWA'yı koruyun, UNRWA personelini koruyun ve UNRWA'nın görev yetkilerini, finansmanını koruyun." diye konuşan Guterres, bölgedeki çatışmalara yalnızca siyasi bir çözümün son verebileceğini hatırlatarak, bu konuda üye ülkelere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

 

AA

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