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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle gerçekleştireceğiz

06 Ağustos 2024, Salı 19:41
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtti.

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

AA

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