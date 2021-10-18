Müslüman mezarlarının tahribini durdurmadılar

İsraİl Mahkemesi’nin, Kudüs İslami Mezarlıkları Koruma Komitesinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığı’nda yapılan tahribatın durdurulması yönündeki talebini reddettiği bildirildi.

Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nin internet sitesinde, Komitenin avukatı Muhenned Cebbara’nın Yusufiye Mezarlığı’ndaki bazı kabirlerin iş makineleriyle tahrip edilmesiyle ilgili açıklamalarına yer verildi. Cebbara, Komitenin mezarlıkta Şehitler Anıtı’nın olduğu yerde iş makineleriyle yapılan çalışmaların durdurulması yönündeki talebinin İsrail Sulh Mahkemesince reddedildiğini ifade etti. Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alanın mezarlığa dahil olduğunu ve içinde mezarların yer aldığını kanıtlamalarına rağmen Kudüs Belediyesinin bu alanda park yapmakta ısrar ettiğine dikkati çeken Cebbara, kazılar nedeniyle mezarlardaki bazı kemik parçalarının ortaya çıktığını ve Müslüman mezarlıklarına saygısızlık yapıldığını belirtti. AA

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