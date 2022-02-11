Müslümanlar Tokyo Camii'ne akın etti

Japonya’da 11 Şubat Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla resmî tatili fırsat bilen çok sayıda Müslüman, Cuma namazını Tokyo Camii’nde kıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Tokyo Camii’ne gelen gelenlerin ateş ölçümü yapıldı, cemaate tek kullanımlık seccadeler verildi. Sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutulan camide, Cuma hutbesi Japonca, Arapça, Türkçe ve İngilizce verildi. Türklerin yanı sıra Mısır, Pakistan ve Endonezyalıların yoğun ilgi gösterdiği Cuma namazını, Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kıldırdı. AA

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