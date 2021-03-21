Myanmar'da 23 gösterici daha öldü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda, son 24 saatte güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 23 kişi öldü.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ve bugün Yangon, Aungpan, Thaketa, Bago ve Pakokku kentlerinde düzenlenen protestolarda, ordu birliklerinin kalabalığa gerçek mermi kullandığı bildirildi. 23 kişinin açılan ateş sonucu öldüğü belirtilen açıklamada, çok sayıda göstericinin yaralandığını kaydedildi. Açıklamada, görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı sayısının 247'ye yükseldiği, şimdiye kadar 2 bin 345 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 1994'ünün hala gözaltında tutulduğu ifade edildi. AA

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