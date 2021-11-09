Myanmar’da 3 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’daki darbenin ardından, istikrarsızlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kötüye giden ekonomi sebebiyle ülkede insanî yardıma muhtaç kişilerin sayısının 3 milyonu aştığını bildirdi.

'Myanmar'da darbe sonrası insanlığa karşı suç işlendi' BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşanan şiddet olaylarına son verilmezse ve krize barışçıl bir çözüm bulunmazsa yardıma muhtaçların sayısının daha da artacağını aktardı. 1 Şubat’taki darbeden bu yana 223 bin kişinin şiddet olayları yüzünden ülke içinde yerinden edildiğine dikkati çeken Girffiths, 144 bin Rohingyalının da (Arakan Müslümanları) kamplarda yaşamaya devam ettiğini belirtti. Son dönemlerde 160’tan fazla ev, kilise ve insanî yardım örgütlerine ait ofislerin yakıldığını ifade eden Griffiths, sivillere, sivil altyapılara ve insanî yardım örgütlerine yönelik saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.