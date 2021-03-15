Myanmar'da bazı kasabalarda sıkı yönetim ilan edildi

Sıkı yönetim kararı, Çin'in Nepido Büyükelçiliğinin, ülkenin güvenlik güçlerine kasabalardaki fabrika ve çalışanlarının güvenliğini sağlaması çağrısının ardından geldi.

Ülkenin sanayi kenti Yangon’da dün 2, bugün aralarında Çinli şirketlerin yatırımlarının da bulunduğu 4 kasabada sıkı yönetim ilan edildi.

Sıkı yönetim kararı, Çin'in Nepido Büyükelçiliğinin, ülkenin güvenlik güçlerine kasabalardaki fabrika ve çalışanlarının güvenliğini sağlaması çağrısının ardından geldi.

Büyükelçilik gün içinde yaptığı açıklamada, Yangon’un Hlaing Thar Yar ve Shwe Pyi Thar kasabalarında Çinli şirketlerin fabrikalarının "saldırganlar tarafından hedef alındığını, çok sayıda Çinli personelin yaralandığını ve bazı çalışanların fabrikalarda mahsur kaldığını" duyurdu.

Açıklamada, "Çin Büyükelçiliği, Myanmar polisinin güçlü önlemler almasını ve Çinli şirket ve çalışanlarının güvenliğini sağlamasını” talep etti.