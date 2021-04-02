Myanmar’da kablosuz internet kesildi

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar’da kablosuz internet erişiminin cuntanın emriyle kesildiği öğrenildi.

Özel telekom firması Ooredoo’dan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından gelen talimat üzerine, ülke genelinde kablosuz internet bağlantılarının geçici süreliğine kesildiği bildirildi. Myanmar cuntası, darbeden günler sonra protestoların başlaması üzerine gösterilerin organize olmasını ve protestocuların sosyal medya paylaşımlarını engellemek için telefonlara internet erişimini engellemişti. İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti. AA

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