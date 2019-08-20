Myanmar'da sel ve heyelan nedeniyle 200 bin kişi yerinden oldu

Myanmar'da 25 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 82 kişinin öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

"Myanmar Times"ın haberine göre, Afet Yönetimi Dairesinden bir yetkili, 25 Haziran'dan bu yana Myanmar'da yaklaşık 200 bin kişiyi yerinden eden toprak kaymaları ve seller nedeniyle 82 kişinin öldüğünü belirtti.

Mon eyaletinin, afetlerden en çok etkilenen bölge olduğuna dikkati çeken yetkili, eyaletin Paung kasabasına bağlı Thaphyu Kone köyünde 9 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından 69 kişinin cesedine ulaşıldığını hatırlattı.

4 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi

Afet bölgesi civarında ikamet eden yaklaşık 4 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirten yetkili, mağdurlar için gıda ve yardım malzemeleri sağlandığını aktardı.

Thaphyu Kone köyündeki söz konusu toprak kaymasında en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.