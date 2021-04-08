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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Myanmar'daki darbe protestolarında ölen sivillerin sayısı 598'e yükseldi

08 Nisan 2021, Perşembe 16:15
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 598'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 17 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Raporda, toplam can kaybının 598'e çıktığı, 2 bin 847 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 598 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Darbe karşıtı komite, Çin Büyükelçiliğinden destek istedi

Öte yandan Myanmar'a sivil hükümeti geri getirmek için seçilmiş milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), Çin'in Myanmar'daki Büyükelçiliğiyle darbeden bu yana ilk defa temas kurduğu öğrenildi.

The Irrawaddy haber sitesine isim vermeden konuşan CRPH yetkilisi, Çin Büyükelçiliğindeki konsolosla telefonda görüşerek Çin'den destek istediklerini aktardı.

Konsolosun CRPH yetkilisine, Myanmar'da yaşanan gerilimden ötürü endişelerini ilettiği ve ülkeye istikrarın gelmesini temenni ettiği kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 598 gösterici öldü.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

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