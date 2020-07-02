Myanmar'daki heyelanda en az 50 madenci öldü

Myanmar'daki bir yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 50 madencinin öldüğü bildirildi.

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakantarea ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi. Yetkililer, heyelanda en az 50 madencinin öldüğünü açıkladı. Ölen 45 madencinin cesedine ulaşılırken, toprak altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı. Myanmar'daki heyelanda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. AA

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