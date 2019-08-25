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26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Myanmar ordusu hak ihlâllerini sürdürüyor

25 Ağustos 2019, Pazar 17:00
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 2017 yılının Ağustos ayında Arakan’da yaşanan katliam ve hak ihlalleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, ABD’nin Arakan’daki etnik temizliğin 2. yılında ilgili tarafları harekete geçmeye bir kez daha çağırdıklarını vurgulayarak, “2 yıl önce Myanmar güvenlik güçleri, Arakan’ın kuzeyindeki güvenlik noktalarına militanların düzenlediği saldırılara cevaben ciddî orantısız şekilde yüz binlerce silâhsız erkek, kadın ve çocuğa karşı vahşi saldırılar gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Myanmar ordusunun Arakanlı köylüleri hedef alan korkunç katliâmları 740 binden fazla Arakanlının Bangladeş’e toplu göçüne ve bu da etnik temizlik yaşanmasına sebep olmuştur.” değerlendirmesi yapıldı. “Ordu üzerindeki hesap verebilirlik ve sivil denetim eksikliği, Arakan, Kaçin ve Şan eyaletlerinde ordunun hak ihlâllerinin halen devam ettiğine işaret etmektedir.” vurgusu yapılan açıklamada, başta uluslar arası kuruluşlar olmak üzere, ilgili bütün tarafların bölgedeki ihlâllerin sona erdirilmesi için çaba göstermeye devam etmesi gerektiği kaydedildi.

AA

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