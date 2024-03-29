Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, geceleri Gazze’de uyumanın “tabutta uzanmak” gibi olduğuna işaret ederek, “Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar.” dedi.

Bir süredir İsrail’in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze’nin güneyindeki Refah şehrinden ateşkes çağrısı yapan Elder, Gazze’de gece yarısı bombardıman olduğu ve insanların buna yatakta yakalandığını vurgulayarak Gazze’deki durumun “tabutun içinde uzanmak” gibi olduğunu söyledi.

Elder, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze’de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinin ardından ateşkese dair bölgede çok fazla umut olduğunu ancak bu umutların da her gece bombalarla yok edildiğine belirterek, “Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar.” şeklinde konuştu.