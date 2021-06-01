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1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Netanyahu’dan muhaliflerine tehdit

01 Haziran 2021, Salı 18:00
İsraİl’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyona katılacağını açıklayan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile partinin ikinci ismi eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked’e karşı tehditlerin arttığı bildirildi.

İsrail Meclisinin tehditler sebebiyle Bennett ve Şaked’in güvenliğinin arttırılmasına karar verdiği belirtildi. Polisin aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Bennett ve Şaked’e yönelik tehdit seviyesini en yüksek seviyenin bir altı olan 5’e yükselttiği ifade edildi. Yamina lideri Bennet, 30 Mayıs’ta Başbakan Netanyahu’nun rakibi olan Gelecek Var Partisi lideri Yaid Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını duyurmuştu. Bennett-Lapid koalisyonu kurulursa, Binyamin Netanyahu 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğunu kaybedecek. 

İsrail’de 23 Mart’ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu’yu görevlendirmişti.

AA

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