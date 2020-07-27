Netanyahu protestoları ülke geneline yayıldı

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk dâvâsı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi aştığı İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya karşı düzenlenen sokak gösterileri tüm hızıyla sürüyor. Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde göstericiler, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü. “Siyah Bayraklılar Hareketi” olarak bilinen grubun çağrısı üzerine Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı atıldı. AA

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