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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

New York'ta bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

03 Nisan 2020, Cuma 21:34
New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanlarının sayısı 100 bini geçerken, virüs nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi de öldü.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor, hastaneler tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor. 

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 102 bin 863 kişinin virüsten etkilendiğini, 2 bin 935 kişinin de öldüğünü söyledi.

Cuomo, tıbbi malzeme sorununun giderilebilmesi için halihazırda hastanelerde kullanılmayan suni solunum cihazları ve diğer ekipmanların toplanarak ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmesi amacıyla bir kararname imzaladığını ifade etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kente 6-7 Nisan'a kadar yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 245 bin 658 kişide koronavirüs görülürken, 6 bin 69 kişi ise virüs yüzünden öldü.

Pentagon askeri hastane gemisine kabul koşullarını değiştirdi 

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), New York'a gönderdiği Comfort Hastane Gemisi'ne çok az hasta kabul ettiği için eleştirilere maruz kalınca, gemiye hasta kabul koşullarında değişiklik yaptı. Artık gemiye alınmak için hastaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıkması koşulu uygulamayacak. 

New York hastaneleri koronavirüs hastaları ile dolup taşarken, sivil hastanelerin yükünü azaltmak için New York kıyılarına demirleyen askeri Comfort Hastane Gemisi'nin gittiği günden beri sadece 3 hasta kabul etmiş olması ABD'de tartışmalara neden oldu. 

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "USNS Comfort Gemisi'ne alınmak için yapılan taramalarda değişiklik yapılacak ve New York hastanelerinin yükünü azaltmak için taramalar artık iskelede yapılacak." bilgisi verildi.

Daha önce, hastaneler, hastaları tetkik edip Kovid-19 testi negatif çıkanları ancak gemiye gönderebiliyordu bu da gemiye gönderilecek hastaların sayısını ciddi oranda düşürürken hastanelere ek yük getiriyor ve hastaların gemiye gönderilmesi sürecini oldukça uzatıyordu. 

ABD yönetimi geçen haftalarda orduya bağlı Comfort Hastane Gemisi'ni New York'a, Mercy Hastane Gemisi'ni ise Seattle'a göndermişti. 

ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon yetkilileri gemilerin gönderilmesinden övgüyle söz etmişti. Ancak söz konusu bölgelere ulaşmalarının üzerinden bir haftaya yakın zaman geçmesine rağmen Mercy Gemisine 15, Comfort Gemisine ise sadece 3 hasta kabul edilmişti. 

AA

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