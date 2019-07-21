Nijerya'da bir haftada 14 Türk kaçırıldı

Afrika’da ülkelerinden Njierya’da insan kaçırma vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede son bir haftada 72 kişi öldürülürken, 32 kişi de kaçırıldı. Kaçırılanlardan 14’ü ise Türk vatandaşı.

Nijerya polisi kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon yapıldığını duyurdu. Önceki hafta ise 16 kişi öldürülürken bu sayı son haftada 72’ye yükseldi. Öldürme ve kaçırma vakalarının artmasına rağmen Genelkurmay Başkanı Tukur Buratai, ordunun bu olayları önlemede ülke çapında önemli başarı gösterdiğini savundu. Bu kişiler özellikle fidye alabilecekleri kişileri hedef seçiyor. 14 Türk vatandaşı kaçırıldı Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Saldırı Kadıoğlu Denizcilik'e ait Türkiye bandıralı Paksoy-1 gemisi kargosuz olarak Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne doğru hareket halindeyken Gine Körfezi'nde yapılmıştı. Euronews Türkçe

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