Normalleşme adımları ters tepti

Normalleşme adımları atan Avrupa’da koronavirüsün bilânçosu ağırlaşıyor.

İtalya’da yeni tip koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 28 bin 236’ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 207 bin 428 oldu. İngiltere’de ölenlerin sayısı 27 bin 510 oldu. İspanya’da ise yeni tip koronavirüs salgınında can verenlerin sayısı 24 bin 824’e yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 215 bin 216’ya çıktığı açıklandı.

Ülkede 14 Mart’tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) gevşetilmesi kapsamında sokağa çıkacak İspanya’da halktan sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaları, evlerinin 1 kilometre uzağına gitmemeleri ve 1 saatten fazla sokakta kalmamaları istendi. Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında 9 Mayıs’a kadar devam edecek OHAL’in, 24 Mayıs’a kadar uzatılması öngörülüyor.