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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nükleer panik

03 Temmuz 2019, Çarşamba 19:11
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir denizaltı araştırma aracında çıkan yangında 14 Rus denizci öldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, denizaltının olay sırasında Rusya karasularında askerî bir araştırma yapmakta olduğu belirtildi.

Yangının önceki gün çıktığı, denizaltı aracının şu an Rusya Kuzey Filosu’nun Barents Denizi’ndeki Severomorsk üssüne taşındığı açıklandı. Olayın ardından nükleer sızıntı paniği de yaşandı. Rus medya kuruluşu RBC, askeri bir kaynağa dayanarak, yangın çıkan aracın nükleer yakıtla çalıştığını duyurdu. Sosyal medyada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Putin’le eş zamanlı olarak programını iptal etmesi dolayısıyla radyasyon sızıntısı iddiaları yayıldı.  Yaşanan olayla ilgili Reuters haber ajansı tarafından ortaya atılan iddianın ardından Norveç ve Rusya tarafından açıklamalar beklendi. Rusya Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada, Norveç tarafından kendilerine yönelik herhangi bir radyasyon sızıntısına dair uyarı gelmediğini açıklayarak haberi yalanladı. Norveç tarafı ise aynı doğrultuda açıklama yaparak, bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlenmediğini belirtti.

 

Beyaz Saray’da neler oldu?

Global bir krizin pişmekte olduğuna dair iddialar ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Salem’e giden uçağından Beyaz Saray’a dönmesiyle daha da yoğunlaştı. Bazı kaynaklar Pence’in uçağının havadayken başşehir Washington’a döndüğünü iddia etti, ancak başkan yardımcısının basın sözcüsü “Trump Washington’dan hiç ayrılmadı” diyerek bu iddiaları yalanladı. Pence’in Beyaz Saray’a dönüşü ilk olarak ‘acil durum’ olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun ‘acil’ olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox News Beyaz Saray’da bir “acil durum” olduğunu canlı yayında kırmızı bantla duyursa da açıklama yapan yetkililer ısrarla bir “acil durum olmadığını” ifade etti. Fox News ile hükümet açıklamaları arasındaki çelişki çeşitli tartışmalara yol açarken; bazı sosyal medya kullanıcıları ile gazeteciler Beyaz Saray yetkililerinin “durumun önemini azaltmaya çalıştığı” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: nükleer, abd, rusya, beyaz saray
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