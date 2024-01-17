"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Önce çocuklar ölüyor

17 Ocak 2024, Çarşamba 22:13
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, “Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor” ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada bulundu. 

Görmezden gelmeyin

Francesca Albanese, Gazze’deki insani felakete ilişkin akademisyen Monica Marks’ın aktardığı “Gazze’deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor.” ifadeler hakkında yorum yaptı. “Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor.” diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı: “Siz olmadan bunu durduramayız. Gazze’de halen tutulan rehineler dahil acınızı tamamen anlıyorum. Lütfen özellikle çocukların ve nüfusun yarısının bu dehşete sıkıştığı Gazze’yi vuran yıkımı görmezden gelmeyin.”

AA

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırım davasına AB destek versin

    Depremde kaç çocuk kayboldu?

    Birlik ve beraberlik sağlanmalı

    O tezkereye red verdiler, harcadınız

    Önce çocuklar ölüyor

    İsrail gıdayı silah olarak kullanıyor - 2,2 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya

    Tasarruf genelgesi yine kâğıt üstünde kaldı

    Emekliler: Artış yetersiz

    Okullar yarıyıl tatiline hazırlanıyor

    Fransız milletvekilleri: Fransa'nın Gazze sessizliği zarar verici

    Japonya'daki tsunamiyle 1,9 kilometrekarelik alan sular altında kaldı

    Gazze'de insanların ihtiyacı karşılanamıyor

    Dünyanın gözleri önünde 24 bin 448 Filistinli katledildi

    Seçmen listeleri askıdan iniyor

    'Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 72'

    Nur dersleri ittihad-ı İslam’a vesile olacak

    Yargının görevi, yürütmeyi hukuka uydurmak

    Kutuplaştırma tuzağını bozalım

    DP’den Destici hakkında suç duyurusu

    Guterres: Durum kontrolden çıkabilir

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Şu temelsiz ömür, bir rüzgâr gibi uçar gider
    Mikail YAPRAK

    Tamir bizim mesleğimiz
    Bilal Bozkurt

    “Dünyevîleşme”
    Osman ZENGİN

    Evliya Ahmed Ağabey
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Kıyamet çağı
    Süleyman KÖSMENE

    Sigara haram mıdır, mekruh mudur?
    Ali FERŞADOĞLU

    Zekât kişilere de hayır müesseselerine de verilebilir
    Ali FERŞADOĞLU

    Verebilme meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tatlı sohbetin katilleri
    Cevher İLHAN

    Terörü türeten “taşeron dış politika”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.