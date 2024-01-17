Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, “Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor” ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada bulundu. Görmezden gelmeyin Francesca Albanese, Gazze’deki insani felakete ilişkin akademisyen Monica Marks’ın aktardığı “Gazze’deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor.” ifadeler hakkında yorum yaptı. “Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor.” diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı: “Siz olmadan bunu durduramayız. Gazze’de halen tutulan rehineler dahil acınızı tamamen anlıyorum. Lütfen özellikle çocukların ve nüfusun yarısının bu dehşete sıkıştığı Gazze’yi vuran yıkımı görmezden gelmeyin.” AA

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