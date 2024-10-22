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22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Orman yangınlarının dumanı binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor

22 Ekim 2024, Salı 14:50
Bilim insanları, küresel ısınmanın tetiklediği ya da şiddetini artırdığı orman yangınlarının, yılda 12 binden fazla kişinin duman solumaktan ölmesine yol açtığını tahmin ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere, ABD, Almanya, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden araştırmacılar, yaptığı iki ayrı araştırmada, küresel ısınmanın Avustralya, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'daki orman yangınlarını ve bunun sonucunda zararlı duman solunumu kaynaklı can kayıplarını inceledi.

Bilim insanları, ilk araştırmada, küresel sıcaklık artışlarının yangın riskini artıran ana faktör olduğunu görürken 200-2019 yıllarında küresel ısınmanın dünyada çıkan yangınları yaklaşık yüzde 16 artırdığını tespit etti.

Japonya Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsünden Dr. Chae Yeon Park da araştırmasında 2010'larda her yıl yaklaşık 100 bin kişinin PM2.5 olarak bilinen, akciğerlere ve kan dolaşımına nüfuz edebilen küçük partiküller içeren yangın dumanını solumaktan öldüğüne işaret etti.

Böylelikle, geliştirdikleri bir modellemeyle küresel ısınmanın bu ölümlere etkisini hesaplayan bilim insanları, küresel ısınmanın şiddetini artırdığı orman yangınlarının yılda 12 binden fazla kişinin duman solumaktan ölmesine yol açtığı sonucuna vardı.

Araştırmacılar, ayrıca, PM2.5 partiküllerinin solunmasından kaynaklanan ölüm oranlarının, 1960'da yüzde 1,2 iken küresel sıcaklık artışıyla 2010'larda yüzde 12,8'e çıktığına da dikkati çekti.

Yangın kaynaklı partiküllerin zararının çok şiddetli olduğunu vurgulayan araştırmacılar, orman yangınlarının sağlığa etkilerinin hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Ulusal Epidemiyoloji ve Nüfus Sağlığı Merkezi Direktörü Profesör Hilary Bambrick, Avustralya'da milyonlarca kişinin 2019 ve 2020'nin yaz aylarında çıkan yangınlar sırasında dumandan kaynaklanan tehlikeli ve uzun süreli kirlilik seviyelerine maruz kaldığını kaydetti.

Bambrick, "Bu durum o dönemde yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu ve muhtemelen birçok kişi için uzun vadeli sağlık sonuçları doğuracak." ifadesini kullandı.

Bu çalışmanın iklim değişikliğinin insan sağlığı için zararlı olduğunu gösteren kanıtlardan sadece biri olduğunu belirten Bambrick, "Bu gibi etkileri anlamak, gelecek için daha iyi plan yapmamıza yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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