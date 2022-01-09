Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak ölenlerin sayısı 23’e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Ölenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Yetkililer, kar yağışıyla beraber birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu kaydetti.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Pakistan'da kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın çeşitli bölgelerinde kar ve şiddetli yağmur nedeniyle yollar çöktü, çok sayıda ev yıkıldı.

Kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda Upper Dir’de 6, Hayber’de 3 ve Mardan’da bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Uthal bölgesinde de şiddetli yağmur sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi öldü.

Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.