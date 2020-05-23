Pakistan'da uçak kazası: Ölü sayısı 97'ye ulaştı

Pakistan'da cuma günü başkent Karaçi'de bir yerleşim alanına düşen yolcu uçağından sadece iki kişi kurtuldu.

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) Sözcüsü Abdullah Hafız, Karaçi Havalimanı yakınlarında düşen ve 99 yolcunun bulunduğu uçakta 97 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise kurtulduğunu açıkladı. Ancak kazada mahalle sakinlerinden ölenlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Pakistan ordusu da bölgeye Ravalpindi kentinden özel arama-kurtarma ve rehabilitasyon ekibi gönderdiğini açıklarken kazanın boyutunun gözlemlenmesi için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi. Euronews Türkçe

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