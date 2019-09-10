Pakistan Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'da özel statüsü kaldırılan ve son 36 günde bir dizi kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumu için İsviçre'ye gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya geldi. Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, görüşmede 15 milyon Keşmir halkının temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için Adhanom'dan üzerine düşen görevi yapmasını istedi. Kureyşi, "Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in" özerk statüsünü garanti alan anayasanın 35A ve 370. Madde'lerinin Hindistan hükümetince "yasa dışı" şekilde 5 Ağustos'ta iptal edildiğini belirterek, Adhanom'a Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu ilan" edilmesi gerektiğini vurguladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün İHK'da yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtmişti. Bachelet, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin bugün İHK'da yapacağı konuşmada, Keşmir sorununu gündeme getirmesi bekleniyor. AA

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