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Pakistan muhalefeti, hükümete verdiği istifa süresini uzattı

03 Kasım 2019, Pazar 23:00
Azadi March (Özgürlük Yürüyüşü) ile Karaçi'den İslamabad'a yürüyen Pakistan muhalefeti, hükümete istifa etmesi için verdiği iki günlük süreyi uzattı.

Seçimlerdeki usülsüzlük iddiaları, yükselen fiyatlar ve kredi anlaşmalarını protesto eden Pakistan muhalefetinin başını çeken İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) partisi lideri Mevlana Fazlurrahman önderliğindeki parti heyeti, hükümete verdikleri iki günlük sürenin dolmasının ardından yeni strateji için bugün 6 saat süren toplantı yaptı.

JUI-F'ten yapılan açıklamada, Fazlurrahman'ın, hükümete istifa için tanınan 2 günlük süreyi tekrar uzattığı belirtildi.

Düzenlenecek Tüm Partiler Konferansı'nda (APC), İslamabad dışında sona eren Özgürlük Yürüyüşü'nün başkentte devam edip etmemesi ve hükümet istifa edene kadar sürecek oturma eylemine dönüşüp dönüşmemesi karara bağlanacak.

Eylemler devam etti

6 gün önce Karaçi'den başlayan ve 3 gün önce İslamabad'a ulaşan Özgürlük Yürüyüşü protestocuları gün boyu İslamabad girişindeki Peşaver Mor'da oturma eylemlerini sürdürdü.

JUI-F toplantısından buraya gelen Fazlurrahman, eylemcilere seslenerek, "APC'yi yarın toplantıya çağıracağız ve hükümet karşı yeni stratejimizi belirleyeceğiz. Endişeniz olmasın B planımız da var, C planımız da." dedi.

Eylemin barışçıl olacağını vurgulayan Fazlurrahman, "Özgürlük Yürüyüşü'yle ilgili kararlar tüm muhalefet partilerinin katılımıyla ortaklaşa alınacak." diye konuştu.

Hükümet kanadı ise bugün Senato Başkanı Sadık Sanjrani başkanlığında toplanarak Fazlurrahman'la müzakere seçeneğini değerlendirdi.

Görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Benzeri bir yürüyüşü 2014'te yapan ve 126 gün boyunca protestosunu sürdüren Başbakan İmran Han yürüyüşe izin verileceğini belirtmiş, ancak protestoların ülkede yaşamı etkilememesini istemişti.

Han hükümeti yürüyüşlerin başlamadan bitmesi için muhalefet partileriyle görüşme kararı almıştı. Savunma Bakanı Pervez Hattak ile buluşan muhalefet temsilcilerine eylemleri başlatmama ve sorunları siyasi arenada çözme teklifi yapılsa da geçen cuma yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamış ve anlaşmaya varılamamıştı.

Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, PPP, JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı almışsa da meclis çoğunluğunu Han'ın partisi ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.

Muhalefet blokunun başını çeken Fazlurrahman, temmuzda yaptığı açıklamayla hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve ekim ayını işaret etmişti.

Muhalefet partileri hükümetin istifa etmesini ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

AA

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