"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Paraguay Devlet Başkanı tüm bakanların istifasını istedi

06 Mart 2021, Cumartesi 21:31
Paraguay'da bir kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı gösterilerin ardından Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, kabinedeki tüm bakanların istifasını istedi.

Paraguay basınında yer alan habere göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Juan Manuel Brunetti, "Başkanın halka kulak verdiğini duyuruyorum. Paraguaylılar arasında barış ve sükunet çağrısı yapıyor, barışçıl gösterilere de saygı gösteriyor. Bu bağlamda, kabinesini topladı ve bütün kabine üyelerinin istifasını istedi." ifadelerini kullandı.

Brunetti, barışçıl gösterilere saygı duyulduğunun altını çizerek halkın vermek istediği mesajın yönetime ulaştığını belirtti ve Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in kabinesinde yapacağı değişiklikleri duyuracağını aktardı.

Paraguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kötü yönetildiği gerekçesiyle dün düzenlenen protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüş ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmada, 1 kişi ölmüş 18 kişi yaralanmıştı.

Protestolar, polisin beyaz bez sallayıp, gösterilerin pasif şekilde devam etmesi üzere protestocularla anlaşmasının ardından yatışmıştı.

Paraguay'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve ekipman eksikliğinin yaşanması ve Kovid-19 aşılarının ülkeye geç getirilmesi sebebiyle Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni 5 Mart'ta istifa etmişti.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1 milyon doz almak üzere anlaşmaya varan Paraguay'a şu ana kadar sadece 17 Şubat'ta 4 bin doz Sputnik V aşısı getirilmişti.

Paraguay'ın, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında alması gereken 4,3 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ne zaman getirileceği ise belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da 3 bin 278 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 165 bin 811 kişide görüldü.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Haftalık vaka sayılarında dikkat çeken noktalar

    Biden'ın trilyon dolarlık destek paketi 49'a karşı 50 oyla kabul edildi

    Beşiktaş'ın galibiyet serisi devam ediyor

    Türkiye'de son 24 saatte 11770 vaka ve 64 ölüm gözlemlendi

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    'Mısır'ın Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi çok önemli bir gelişme'

    Erdoğan'dan Stoltenberg'e Türkiye değerlendirmesi teşekkürü

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Normalleşme döneminin ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı

    Erbaş: Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Libya'da geçici hükümetin yapısı açıklandı

    '7 yıldır evladımdan haber almadım'

    Senegal de karıştı

    Genç Hafızlardan Şehitler için hatim ve dua

    'Tekerlek izlerini gördüğüme bu kadar sevineceğimi düşünmezdim'

    Myanmar'da protestoculardan BM'ye çağrı

    'Devamı kıymetini bilmemize bağlı'

    Prof. Dr. Çelik'ten ''bitişik nizam yapı'' uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Ali ATAÇ

    Risale-i Nurla Kur’ân’a hizmet
    Fatih Yokuş

    Şiddet, cinayet ve kadın
    Adnan NACİR

    “He” demeli normalleşme
    Rifat OKYAY

    Kör olanın inadı!..
    Cevat ÇAKIR

    Kalemlerini Risale-i Nur’a verenler - 6
    Davut ŞAHİN

    Millî yas ilân edilmeli (idi)
    Cevher İLHAN

    Zihniyet değişimi nasıl olur?
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçiden mektup var
    Faruk ÇAKIR

    Depremle iç içe
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman: Aristo ve Eflatun’u boğan madde ayağımı da ıslatamadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.