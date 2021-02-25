Paşinyan’a Ermenistan Ordusundan istifa çağrısı: Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. AA

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