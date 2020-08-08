Patlayıcılar Esad’a mı gönderiliyordu?

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, Beyrut Limanı’ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesi ile ilgili, “ Varil bombaları yapması, Suriye’de silahsız halkı bombalaması için suçlu Esad rejimine mi gönderiliyordu?” dedi.

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, dün başşehir Beyrut’taki Muhammed Emin Camii’nde verdiği Cuma hutbesinde Beyrut Limanı’ndaki patlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faciaya yol açan patlayıcıların ne olduğunu sormanın kendilerinin hakkı olduğunu belirten Kurdi, “Varil bombaları yapması, Suriye’de silâhsız halkı bombalaması için suçlu Esad rejimine mi gönderiliyordu? Çeşitli kişilerle, çeşitli yerlerde yapılmış anlaşmalar mı var da bu anlaşmalar gereği patlayıcılar burada insanların arasında tutuluyor?” ifadelerini kullandı. Patlamanın sorumlusunun Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve emniyet birimleri olduğunu belirten Kurdi, “Emniyet teşkilâtı nerede? Lübnan ordusu nerede? Maalesef bazı kişileri korumakla meşgul edildiler ancak halkı korumaktan uzak tutuldular.” diye konuştu. Patlamanın sorumlularının cezalandırılması ve kısas uygulanması gerektiğini kaydeden Kurdi, “Bu olay böyle kapanmayacak. İnşallah, için- de bulunduğumuz bu acı durumların değişmesine vesile olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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Interpol, Beyrut’a ekip gönderecek

Uluslar arası Polis Teşkilâtı (Interpol), Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine patlamada ölenlerin kimlik tesbiti için Beyrut’a uluslar arası uzmanlardan oluşan bir ekibin gönderileceğini belirtti. Açıklamada ifadelerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Interpol’ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan’a gerekli bütün yardımları sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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Hâlâ 60 kişi kayıp

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından bütün Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi can verirken yaklaşık 5 bin kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen hâlâ 60’tan fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı’ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi. Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu. Beyrut - aa