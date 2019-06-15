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Pentagon: Moskova, Türkiye ve ABD'nin arasını açmaya çalışıyor

15 Haziran 2019, Cumartesi 10:31
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Moskova’nın Türkiye’yle ABD arasındaki S-400 ihtilafından istifade ederek iki ülkenin arasını açmaya çalıştığını söyledi.

El Hurra kanalına konuşan Pahon, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı ve bu satışın Türk-Amerikan ilişkilerinde neden olduğu gerilimle ilgili bir soruyu da cevapladı.

Pahon, “Moskova’nın birinci hedefi, onlar açısından en büyük hediye NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak” ifadesini kullandı.

Amerika, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili gizli bilgilerin Rusya tarafından ele geçirilebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Washington, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin F-35 uçaklarının üretimi ve tedariki programına katılımını askıya almış ve Türk pilotlara Amerika’da verilen F-35 savaş uçakları eğitimlerinin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Pentagon sözcüsü Pahon, “S-400 anlaşması ve bunun F-35 savaş uçakları programına etkileri konusunda, Türkiye-ABD-NATO ilişkisinin geneline ve bu ilişkinin ne kadar büyük ve katmanlı olduğuna bakmak lazım. ABD Türkiye'ye kilit bir stratejik müttefik olarak çok değer veriyor. Tatbikatlara, onların kuvvetleriyle birlikte çalışma kapasitemizi arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilişkinin derinliğine bakmak lazım. Moskova ise (Türkiye-ABD arasında S-400 konusunda yaşanan) bölünmeyi kullanarak bu çok derin ilişkiye zarar vermeye çalışıyor” diye konuştu.

"Türkiye'yle 70 yıldır müttefikiz"

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Pahon, “Biz Türkiye'yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz. Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400’ü satın almamasını ve Patriotlar gibi NATO’yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz” dedi.

Pahon, bu konuda Türk yetkililerle görüşmelerini hala sürdürdüklerini belirterek, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın bu hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştüğünü hatırlattı. Sözcü Pahon, “İki ülke askeri ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve bunu devam etmesini istediklerini tekrar vurguladılar” dedi. Pentagon sözcüsü, iki bakanın NATO savunma bakanları toplantısında yüz yüze görüşmeyi planladığını da kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, S-400 meselesiyle ilgili olarak, “Moskova bu ilişkilerde (Türkiye-ABD) çatlak yaratmaya çalışıyor ama biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: Türkiye, ABD, Rusya, S-400, F-35
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