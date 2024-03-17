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17 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

"Putin, NATO ile savaşa girmekten korkuyor"

17 Mart 2024, Pazar 13:22
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ile savaşa girmekten "korktuğunu" savundu.

BBC'ye konuşan Kallas, Putin'in uzun süredir "nükleer savaş tehdidinde" bulunduğunu ve bunu ciddiye almaları gerektiğini ifade etti.

Putin'in "bu tehditleriyle toplumlara korku aşıladığını" belirten Kallas, "Biz de Putin'in neden korktuğunu düşünmeliyiz. Aslında NATO ile savaşa girmekten korkuyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 13 Mart'ta ABD ile karşı karşıya gelmeyeceklerini ancak gerektiğinde askeri ve teknik açıdan nükleer bir savaşa hazır olduklarını söylemişti.

Başbakan Kallas, Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.

Rusya, Kallas hakkında arama kararı çıkarmıştı

Rusya İçişleri Bakanlığı, 13 Şubat’ta Kallas'ın Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendiğini duyurmuş ancak kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmamıştı.

Estonya Başbakanı Kallas, X'ten yaptığı paylaşımda, kararın şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Bu, doğru şeyi yaptığımın bir başka kanıtıdır. AB'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü destek bir başarıdır ve Rusya'ya zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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  • S.topuz

    17.3.2024 14:44:58

    Aman Allah'ım çıldırmış bunlar. Ya da söylediklerini kulakları duymuyor. Yangına KÖRÜKLE gitmek tamda budur! Hem Sovyetler Birliği dağılıp, Berlindeki DUVAR yıkıldığında NATO, BM, AB ve ALMANYA ile RUSYA arasındaki yapılan SIYASÎ ve Askerî anlaşmaların gerekleri ihlâl edilip her yönden Rusyayı köşeye sıkışıran Batılılar Rusyayı tedirgin etmiş ve Gorbaçof zamanındaki varılan karşılıklı GÜVEN atmosferi zehirlenerek, UKRAYNA savaşına ve diğer çatışmalara sebep olmuştur. Rusya, Fraunlaşmış Deccallerin, Kominizmin, ifsad şebekelerinin ve Siyonistlerin tasallutundan hem kendilerini ve hem de İnsanlığı kurtarmaya çabalıyor eeey "İNSANLIKPERVERLER" ve "BARIŞSEVERLER"! Tehdit ettiği yok. Savunmadalar anlaşıldığı kadar! Birazda sizler "Dünya BARIŞı" için gayret edin ve gerekirse taviz de verin! Bu satten sonra Savaşın kazananı olmaz, olamaz?! Daha neyi bekliyorsunuz, kıyametin çabuk kopmasını mı? Allah c.c yar ve yardımcımız olsun inşaallah, Amiiin. 😥😤😭🌹🤲🌹🕊🕊🕊🌍🇵🇸🇵🇸🇵🇸🌙☝️

  • S.topuz

    17.3.2024 14:21:48

    "İki dehşetli harb-i umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle kat'iyyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna' eden Kur'an ile bir musalaha veya tâbi' olabilir. O vakit dörtyüz milyon ehl-i Kur'ana kılınç çekemez." Emirdağ-2 - 72, "Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hind'deki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasbediyor." Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Emirdağ-2

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