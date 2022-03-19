"Putin, Zelensky ile bire bir görüşmeye hazır değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan müzakere çağrısında bulundu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından İbrahim Kalın, Putin'in bire bir görüşmeye hazır olmadığını söyledi.

New York Times gazetesine konuşan İbrahim Kalın, Zelensky'nin görüşmeye hazır olduğunu ancak Putin'in, liderler düzeyinde bir toplantı için iki taraf arasındaki görüşmelerin henüz istenilen noktaya gelmediğini düşündüğünü aktardı.

Kalın, Putin'in Zelensky'nin yerine Moskova yanlısı birini koyma fikrinden vazgeçtiğini ve sevse de sevmese de Zelensky'yi Ukrayna halkının lideri olduğu gerçeğini kabul ettiği belirtti.

İki ülke lideri arasında bir görüşmenin bir noktada gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Kalın, gazeteye verdiği demeçte şu noktaları vurguladı:

“Bir noktada barış anlaşması olacak. Elbette hepimiz bunun bir an önce olmasını istiyoruz, ancak muhtemelen Putin, görüşme sırasında güçlü bir konumda olmak istiyor ve askeri kayıplar ya da ekonomik yaptırımlarla zayıflamış görünmek istemiyor.”

"Her ne kadar biz Rus işgalini reddediyor olsak da, Rusların itirazlarına da kulak verilmeli. Çünkü bu savaştan sonra Rusya ile Batı bloku arasında yeni bir güvenlik sistemi kurulacak."

"Elbette burada daha büyük sorumluluk Rusya'ya düşüyor ancak günün sonunda bu savaşı sonlandıracak olan Başkan Putin. Bunu ne zaman yapmak isteyecek bilmiyorum. Ama bence o yönde ilerliyoruz.”

Öte yandan Ukrayna'nın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin garantör olması teklifi de iki ülke arasında müzakere edilen konular arasında olduğu biliniyor. Ukrayna hükümet yetkilileri, bu yöndeki taleplerini dile getirmişti.