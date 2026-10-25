Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemine 410 bin kişi kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, sendikaların ve öğrencilerin destek verdiği Sarı Yelekliler eylemine ülke genelinde 410 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin ardından yoğun güvenlik tedbirleri ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikaların belirlediği eylem güzergahının dışında, şehir merkezinden daha uzak yeni bir güzergah belirlemesi tepkilere yol açarken, başkentteki eylemlere 100 bini aşkın kişi katıldı.

Yerel saatle 14.00'te İtalya Kapısı'nda toplanan eylemciler Vincennes Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Polis yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Ayrıca polisin eylemcilere karşı cop kullandığı, bazı eylemcileri yerde sürüklediği anlar basına yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğü eylemlerde şu ana kadar 3 binden fazla kontrol yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Benimle aynı yaştaki eylemcilerin polisler tarafından darbedildiğini gördüm"

Paris’teki eyleme katılan Fransız öğrenci Anatole, AA muhabirine, Hollanda'da Erasmus yapan bir öğrenci olduğunu ancak Fransa'daki eylemleri desteklemek için döndüğünü söyledi.

Anatole, Sarı Yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev döneminin başından bu yana hayat pahalılığına maruz kalan kişilerden oluştuğunu, kendisinin de onlara destek için sarı yelek giydiğini ifade etti.

Annesinin devlet okulunda öğretmenlik yaptığını dile getiren Anatole, yıllar içinde eğitimdeki durumun giderek kötüleştiğini gördüğünü, annesinin okul sınıflarının ya çok sıcak ya çok soğuk olduğundan şikayetçi olduğunu belirtti.

Anatole, yurt dışındayken eylemlerin ilk 2 haftasını sosyal medyadan takip ettiğini söyleyerek, "O kadar acı, şiddet ve benimle aynı yaştaki eylemcilerin polisler tarafından darbedildiğini gördüm." diye konuştu.

Fransız hükümetinin eylemler kapsamında aşırı güç kullandığını kabul etmesi beklentisini dile getiren Anatole, eylemde Filistin bayrağı taşımasına ilişkin "Bu (eylem) hareketi o kadar ses getiriyor ki bunu yalnızca kendi sorunlarımız için kullanamayız." dedi.

"Liseliler ve mücadele eden diğer kişiler için hala hiçbir yanıt yok"

Yüksek lisans öğrencisi İris, "Bugün sokaktayım çünkü Fransa'da faşizmin arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'da milyarlarca avro ihtiyacı olmayan sektörlere harcanırken, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinde yetersizlik olduğunu dile getiren İris, hükümetin 17 Ekim'deki eylemlere yanıtını uygun bulmadığını belirtti.

İris, hükümetin dikkatini eylemcilerin taleplerine değil, kırılıp dökülen şeylere verdiğini ifade ederek, "(Dükkanı yağmalanan) Esnaf gibi haklı meseleler için açılan fonlar oldu ancak liseliler ve mücadele eden diğer kişiler için hala hiçbir yanıt yok." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eylemlere katılan kişi sayısının 410 bin olduğunu bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te olmak üzere eylemlere yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını iddia etti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gözaltına alınan eylemci sayısını yaklaşık 1000 olarak açıkladı.

Nunez, bu sayının yükselebileceğini belirterek, bazı kentlerde dükkanların yağmalandığını veya hasar gördüğünü söyledi.

Eylemin güzergahının değişmesi tepkiye yol açtı

Sarı Yeleklilerin eyleminin Bastille Meydanı ve Millet Meydanı arasında düzenlenmesi bekleniyordu.

Paris Emniyet Müdürlüğünün karar değiştirerek eylemin güzergahını başkentin merkezinden uzak tutması muhalefet ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Paris İdari Mahkemesi, bu sabah aldığı kararla eylemin yeni güzergahına yönelik itirazı reddetti.

Mahkeme kararının ardından organizatörler, eylemin İtalya Kapısı ile Vincennes Kapısı arasında düzenlenmesini kabul etti.

Yağma olaylarına karşı başkentte tedbir alındı

Paris'in merkezinde çok sayıda dükkan sahibi, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde olası yağma olaylarına karşı tedbir aldı. Esnaf, dükkanların vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.

Başkentin 9. bölgesinde lüks mağaza Galeries Lafayette Paris Haussmann'ın önünde çok sayıda polis aracı konuşlandırıldı.

Öte yandan, geçen hafta polis ve göstericiler arasında ciddi arbede olaylarına sahne olan Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun polis tedbirleri alındı.

Yasaklanan yerlerde eylem yapanlara polis müdahalesi

Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grenoble'de ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Marsilya kentinde farklı noktalarda birçok grubun yağma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Poitiers kentinde bir eylemci gözünden yaralanırken Clermont-Ferrand kentinde biri elinden olmak üzere 3 gösterici yaralandı. Kentte yaralanan bir polis de hastaneye kaldırıldı.

Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Sarı Yeleklilerden yeni eylem sinyali

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya davet edildiği açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Fransa'da operatörlerden sosyal medyaya erişimi kesmeye hazırlıklı olmaları istendiği iddiası

İnternet üzerinden yayın yapan Fransız medyası Blast'ın haberine göre Başbakan Sebastien Lecornu, Sarı Yelekliler'in bugünkü eylemlerinden önce Orange, SFR, Free ve Bouygues Telecom temsilcilerine 22 Ekim'de bir mektup gönderdi.

Mektupta, söz konusu operatörlerden bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde olası şiddet olayları yaşanması halinde TikTok, Instagram, Snapchat ve X gibi sosyal medya platformlarına erişimi geçici olarak kesmeye hazırlıklı olması istendi.

Lecornu'nun kabinesinden üyeler ve operatörlerin hukuk müdürleri arasında ayrıca bu hafta çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya dair tutanağa göre, hükümet söz konusu platformlara yönelik erişim kesintisinin cep telefonlarıyla ve bazı bölgelerle sınırlı kalmasını istedi.

Operatörler, hükümetin platformlarla ilgili talebi konusunda ikna olmadıklarını ve kısa vadede bunu yapma kapasiteleri olmadığını bildirdi.

Hükümet kanadından, Blast medyasının iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Paris hükümeti, 2024'te Yeni Kaledonya'daki eylemler sırasında TikTok'a erişimi kesmişti. Danıştay 2025'te Paris hükümetinin Yeni Kaledonya'da TikTok'a erişimi engelleme kararını iptal etmişti.