Netanyahu korktu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Batılı ülkelerin Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerine getirdiği ticari yaptırımların İsrail ekonomisini olumsuz etkilemesinden endişe ettiğini söyleyerek blokzincir teknolojisi dahil alternatif bir ekonomik modele geçmeleri gerektiğini savundu.

İsrail’deki genel seçime sayılı günler kala Kanal 10 televizyonuna konuşan Netanyahu, “Yaptırımların gelebileceğini idrak etmemiz gerekiyor. Bankacılık kısıtlamaları söz konusu olduğunda, bu yaptırımların etrafından dolanabilecek alternatif bir ekonomik yapı oluşturmanız şart.” ifadelerini kullandı. İsrail’in savunma bütçesine aktarılan milyarlarca dolarlık ABD yardımına atıfta bulunan Netanyahu, “Buna alışın, bu yardımlar artık sürmeyecek. Sorun İsrail değil, Amerika’nın değişmiş olması. Bu süreç bitti ve sona erecek; artık sadece bir zaman meselesi” şeklinde konuştu. AA

Okunma Sayısı: 447

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.