Baba, Kur’ân’ı oku

ABD’nin eski başkanı Bill Clinton, Florida’daki dinler arası buluşmada kızı Chelsea’nin 15 yaşındayken Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona okuduğunu anlattı. Kızının kendisine “Baba, Kur’ân oku” diyerek tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Clinton, Kur’ân’ın öğrenmeye çağıran mesajını da ilk defa kızından öğrendiğini söyleyerek şöyle dedi: “Kur’ân şöyle der; bunu ilk kez 15 yaşındaki kızımdan duydum ‘Oku’.” Kur’ân-ı Kerîm’in Hucurât suresinin 13. ayetini de hatırlatan Clinton, “Allah insanları birbirlerinden nefret etmeleri için değil, birbirlerini tanımaları ve birbirlerinden öğrenmeleri için farklı topluluklar halinde yaratmış” dedi. Haber Merkezi

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