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Miliband'dan savaş yorumu: "İngiliz halkının sabrı tükendi"

24 Ekim 2026, Cumartesi 20:04
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İstanbul'da düzenlenen kritik zirvede ABD/İsrail-İran çatışmasına dair çok sert ve net mesajlar verdi. Miliband, "Bu çatışma çok uzun sürdü. İngiliz halkı fazlasıyla acı çekti" diyerek acil diplomasi çağrısı yaptı.

 

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, R4 ülkeleri (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ile Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği İstanbul'da basın mensuplarına kritik açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da tırmanan istikrarsızlığın küresel ekonomiyi vurduğunu belirten Miliband, İngiliz halkının sabrının tükendiğini vurguladı.

"Bu çatışmanın aylarca sürmesine izin veremeyiz"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleriyle başlayan çatışma ortamının ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırıların faturasını halkın ödediğini belirten Miliband, şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası, bu çatışma çok uzun sürdü. İngiliz halkı bu çatışma yüzünden fazlasıyla acı çekti ve bunun aylarca daha sürmesine tahammül edemeyiz. Diplomasi ve diyalog yoluyla karşılık verilmeli, tansiyon acilen düşürülmeli."

Sosyal medyadan paylaştı: "En büyük problem hayat pahalılığı"

İstanbul'daki temaslarının ardından sosyal medya platformu X üzerinden de detaylı bir değerlendirme yapan Bakan Miliband, dış politikanın doğrudan vatandaşın cüzdanını etkilediğini itiraf etti. İran odaklı savaş ortamının enerji ve gıda fiyatlarını tetiklediğini söyleyen Miliband, "Hayat pahalılığı, İngiltere'de halkın karşı karşıya olduğu en büyük problem. Bakan olarak görevim bu çatışmaya son vermek için elimden gelen her şeyi yapmak" dedi.

Çok fazla insana doğrudan zarar verdi""

Çatışmanın İngiltere'de çok fazla insana doğrudan zarar verdiğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, İstanbul'daki zirvenin temel amacını şu sözlerle özetledi: "Bunun aylarca daha sürmesine izin veremeyiz. Bu yüzden İstanbul'da önemli ortaklarımızla görüşerek bu çatışmayı kesin bir şekilde nasıl sona erdireceğimizi ve İngiltere'deki aileleri ekonomik olarak nasıl rahatlatabileceğimizi ele aldık."

 

AA

Etiketler: İngiltere Dışişleri Bakanı, Ed Miliband, İstanbul Dışişleri Bakanları Toplantısı, İran savaşı, enerji fiyatları, enflasyon, Hürmüz Boğazı krizi
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