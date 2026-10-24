Yemen Dışişleri Bakanı: "Askeri operasyonlar sürecek"

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, "Yemen'in Şafağı Operasyonu" başta olmak üzere askeri faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube , Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da Türk gazetecilerle bir araya geldi. İran destekli Husilerle 10 yıldır yürütülen müzakere süreçlerinin hiçbir sonuç vermediğini vurgulayan Zube, "Yemen'in Şafağı Operasyonu" başta olmak üzere askeri faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Bakan Zube, Husilerin müzakere masasını sadece zaman kazanmak ve silahlanmak için bir fırsat olarak kullandığını belirterek, örgütün yeniden güçlenmesine yol açacak yeni bir diyalog sürecine kapılarının tamamen kapalı olduğunu söyledi.

"Suriye’deki uyuşturucu imalathaneleri Yemen’e taşındı"

Bölgesel güvenlik tehditlerine dikkat çeken Bakan Zube, organize suç ağları ve terör örgütleri arasındaki işbirliğine dair çarpıcı veriler paylaştı. Zube, "Suriye'deki birçok uyuşturucu hap imalathanesinin Yemen'e taşındığını bilmelisiniz. Afrika Boynuzu da artık silah ve uyuşturucu kaçakçılığı merkezlerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Husilerin Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab ile işbirliği yaptığını da açıklayan Yemenli Bakan, örgüt üyelerine başkent Sana'da askeri eğitim verildiğini aktardı. Zube; Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye gibi ülkelerin istikrarsızlaşmasının doğrudan İsrail'in işine yaradığına dikkat çekti.

"Türkoloji bölümünü kapatıp Farsça bölümü açtılar"

Husilerin Yemen halkının kültürünü, inancını ve tarihini hedef aldığını belirten Zube, başkent Sana'nın işgalinden sonra eğitim sistemine vurulan darbeyi şu sözlerle özetledi:

"Sana Üniversitesi'ndeki Türkoloji Bölümünü kapatıp yerine Farsça Bölümünü açtılar. Husiler, cumhuriyeti reddeden ve imamet yönetimini savunan bir grup. Kendilerini en üst tabakaya yerleştirerek halkı sınıflara ayıracak bir rejim kurmayı hedefliyorlar."

Husilerin politikalarına "İsrail" benzetmesi

Husilerin Yemen halkını açlık ve yoksullukla boyun eğdirmeye çalıştığını söyleyen Bakan Zube, bölgedeki uygulamaları İsrail'in Filistin'deki işgal politikalarına benzetti. Husilerin de tıpkı İsrail gibi Yemenlilerin evlerini patlayıcılarla yıktığını, baskınlarla insanları gözaltına aldığını ve Yemen kimliğini yok etmeye çalıştığını vurguladı. Örgütün bölge ülkelerine de düşmanlık beslediğini ifade eden Bakan, bu kapsamda Mekke ve Medine'yi de içine alacak şekilde Suudi Arabistan'a saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Türkiye'ye "Mekke İttifakı" ve istikrar teşekkürü

Türkiye'nin Yemen'e sunduğu insani ve siyasi desteklerden övgüyle bahseden Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Ankara'nın bölgesel güvenlikteki anahtar rolüne vurgu yaptı. Zube, "Türkiye, bölgesel güvenliğin temel taşlarından biri olan son derece kilit bir ülkedir. Mekke İttifakı ve diğer siyasi girişimler aracılığıyla üstlendiği rol, Yemen'de gerçek ve sürdürülebilir barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara verdiği desteği ortaya koyuyor" diyerek sözlerini tamamladı.