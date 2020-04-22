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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ramazan sevincine virüs gölgesi

22 Nisan 2020, Çarşamba 12:16
Müslümanlar tarafından "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan İslam dünyasının en önemli ibadet ayı Ramazan'da, daha önceden yapılan birçok gelenek ve toplu ibadet, koronavirüs salgını ve bu kapsamda alınan karantina uygulamaları nedeniyle tehlikeye girdi.

Türkiye'de de İçişleri Bakanlığı Ramazan ayında iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Peki Müslümanların yoğunlukla yaşadıkları diğer ülkelerde Ramazan ayı hangi tedbirler altında geçecek?

Hamaney: Ramazanda ibadetlerinizi evde yapın

Salgın sebebiyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğü İran'ın başkenti Tahran'da bazı dükkanların açılmasına izin verilirken, İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ülkede Ramazan ayı boyunca camilerdeki toplu ibadet yasağının devam edeceğini, vatandaşların evlerinde namaz kılmalarını istedi.

Hamaney, İranlıların bu zor dönemlerde dahi ibadetlerini eksik etmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinin bir çoğunda Libya, Yemen, Irak ve Suriye gibi iç savaşın devam ettiği bölgelerde karantina hali sürerken, sokağa çıkma yasağının olmadığı İslam ülkelerinde ise halk salgın sebebiyle evlerinde vakit geçiriyor.

Suudi Arabistan'da seyahat yasağı devam ediyor, Kabe toplu ibadetlere kapalı

Suudi Arabistan yönetimi Covid-19 nedeniyle Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirlerinde giriş ve çıkışları yasaklamıştı. Kabe'de toplu ibadetler durdurulurken, umre ziyaretleri de geçici süreliğine askıya alındı. Suudi Arabistan Baş Müftüsü Abdülaziz Al Şeyh Ramazan ayında da Kabe'deki toplu ibadet yasağının süreceğini ve teravih namazlarının iptal edildiğini duyurdu.

Mekke'deki Büyük Cami İmamı Ali Mulla, "Çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. Eskiden buradaki camiler sabah akşam ibadet eden insanlarla dolup taşardı. Şimdiyse her yer bomboş" diye konuştu.

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı seyahat ve karantina yasaklarını devam etmesi beklenirken, 30 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı ve sonrasında yapılan hac ziyaretlerinin de modern tarihte ilk kez iptal edileceği öngörülüyor.

Pakistan ve, Endonezya ve Malezya gibi kalabalık Asya ülkelerinde koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı bulunmamasına rağmen halk tedbir amaçlı evlerinde kalmaya devam ediyor. Bu ülkelerde toplu ibadetler devam ederken, namazlar esnasında cemaat sosyal mesafeyi gözetrek saf tutuyor. Birçok dükkan ve iş yerinin kapalı olması sebebiyle bu bölgelerde de Ramazan aylarındaki hareketlilik yaşanmıyor.

Suriye'deki Ramazan alışverişlerinde hurma yerine maske alınıyor

İç savaşın devam ettiği Suriye ve Yemen'de Ramazan ayı öncesi pazar ve iş yerlerinde görülen kalabalıklardan eser yok. Suriye'nin başkenti Şam'da kuruyemiş, hurma, zeytin ve diğer iftarlık alışverişlerinin yerini eldiven ve maske gibi hijyen ve koruyucu ürünler almış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ramazan ayında toplu ibadet ve iftar yemeklerinin yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, sağlıklı insanların oruç tutabileceğini ve bunun koronavirüs salgınına olumsuz bir etkisinin olmadığını açıkladı.

İsrail ablukasının devam ettiği Filistin ve Batı Şeria'da salgın sebebiyle birçok iş yeri ve dükkan kapalı tutulurken, zaten kısıtlı imkanlara sahip olan halka, vakıflar ve sivil toplum örgütleri Ramazan kumanyası dağıtmaya başladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ramazan, sevinç, virüs, gölge
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