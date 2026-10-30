‘Dijital kale’ soruları da cevap bekliyor

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siber güvenliğin doğrudan bir millî güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Özlale şunları kaydetti: “Peki devletin en mahrem kurumlarının dijital güvenliğini kim sağlıyor, o güvenliği sağlayanları kim denetliyor? Barikat Siber Güvenlik adlı bir şirket var. Açık kaynak ihale kayıtlarına ve kurumsal referanslarına baktığınızda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK gibi en kritik devlet kurumlarına siber güvenlik hizmeti verdiği görülüyor. Müşterileri arasında Borsa İstanbul, Türk Telekom ve THY gibi Türkiye’nin stratejik kaleleri de bulunuyor. Hatta şirket, Aralık 2025’te stratejik kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerinden toplam 650 milyon TL’lik yeni sipariş aldığını KAP’a açıkladı. Her fırsatta milli güvenlik diyerek vatandaşa parmak sallayan iktidar, devletin dijital kalelerini kimlere emanet ettiğinin hesabını vermek zorundadır.” Ankara-Anka

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