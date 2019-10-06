Rejim İdlib'de saldırı düzenledi: 1 çocuk öldü

Suriye'de Esed rejiminin, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda bir çocuk öldü.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib’in Kefrenbil ilçesine, Şeyh Mustafa ve Kefer Avid köylerine, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında Bekseriye ve Bedriye köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırılar düzenliyor.
İdlib Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lazkiye'nin Bedriye köyüne sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bir çocuk öldü.
AA