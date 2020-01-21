Beyaz Baretliler Başkanı Salih, Esed rejiminin, İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "İdlib'de uçakların yağdırdığı bombalarla ölenlerin sesini kimse duymuyor." dedi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarını ile ateşkes ihlallerini değerlendirdi.

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki yerleşimlere saldırılarının sürdüğünü dile getiren Salih, "Öyle görünüyor ki İdlib'deki ateşkes çökmüş durumda. Ateşkes nispeten iyiydi. Göç edenler evlerine geri dönebilecekti ancak rejim ve Rusya, eskiden olduğu gibi ateşkese yine uymadı." ifadesini kullandı.

Salih, saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Rejim, İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalışıyor. İdlib'de uçakların yağdırdığı bombalarla ölenlerin sesini kimse duymuyor." diye konuştu.

Rejim ve destekçilerinin İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesi ve kırsalından 350 bin sivili göç ettirdiğine dikkati çeken Salih, şöyle devam etti:

"Bugün Maarratünnuman ilçesi ve kırsalından bahsediyoruz. Daha öncesinde de Han Şeyhun, Kuzey Hama kırsalı ve diğer bölgelerin sakinleri de aynı şekilde saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İdlib'de Nisan 2019'dan bu yana 1 milyondan fazla sivil evini terk etti."