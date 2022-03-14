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14 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

"Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü"

14 Mart 2022, Pazartesi 14:20
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin öldüğünü belirtti.

Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.

Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil öldü." dedi.

AA

Etiketler: Mauripol, sivil
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