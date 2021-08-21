Rusya, 2020 Kasım'dan beri Ermenistan'a silah gönderiyor

Ermenistan ordusunu tümüyle yenilemek istediklerini belirten Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, "Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık." dedi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Kamu Televizyonu adlı kanala verdiği röportajda, Rusya'nın ülkeye gerçekleştirdiği silah sevkiyatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Ermenistan hükümetinin, ordusunun "yenilenmesine" dair süreci en kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Grigoryan, "Ermenistan hükümeti, ordusunu tümüyle yenilemek istiyor. Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık. Bu kalıcı bir süreç oldu." şeklinde konuştu.

"Yurt dışına silah sevkiyatı, Rusya'nın egemenlik hakkıdır"

Ermenistan hükümetince 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ülke ordusunun modernleştirilmesi ve yenilenmesine dair süreçte Rusya ile iş birliği yapılacağı vurgulanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yurt dışına silah sevkiyatı, Rusya'nın egemenlik hakkıdır. Rus tarafı, bölgede bir güç dengesini koruma ihtiyacını dikkate alıyor." demişti.