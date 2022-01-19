Rusya Belarus’ta, Batı endişeli

RUSYA, “ASKERÎ TATBİKAT” İÇİN UKRAYNA’NIN KUZEYİNDEKİ BELARUS’A ASKER TAŞIMAYA BAŞLADI. HAMLENİN, RUSYA’NIN UKRAYNA’YI İŞGALE HAZIRLANDIĞINI SAVUNAN BATI BAŞŞEHİRLERİNDE ENDİŞEYE SEBEP OLACAĞI KONUŞULUYOR.

Rusya, “askerî tatbikatlar” gerekçesiyle Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’a asker taşımaya başladı. Hamlenin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığını savunan Batı başşehirlerinde endişeye sebep olacağı konuşuluyor. Rusya ve Belarus ordusu arasında birlikte gerçekleştirilecek olan “Birleşik Çözüm” isimli tatbikatlar, Rusya’nın Ukrayna sınırında asker yığınağını sürdürdüğü sırada gerçekleşecek. Sosyal medyadan paylaşılan videolarda trenle Belarus’a ağır toplar ve diğer askerî araçlar getirildiği görüldü. Belarus Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksandır Volfoviç, Şubat ayında yapılacak tatbikatlar için Rus askerlerinin şimdiden ülkeye gelmeye başladığını belirtti. The Guardian’ın aktardığına göre bazı askerî analistler, geniş bir işgal girişimi durumunda Ukrayna’nın savunması gereken alanı arttırmak için Rusya’nın Belarus ü- zerinden de ülkeye saldırabileceğini savunuyordu.

Kiev ve Batı ne diyor?

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Batı yaptırımları karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile giderek yakınlaştı ve 2014’te üstlendiği “Ukrayna konusunda tarafsızlık” politikasını terk etti. Kiev, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi öldü. Kiev, Rusya’nın ayrılıkçılara askerî destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor. Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya’nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna’yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

Haber Merkezi