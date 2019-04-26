"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2019 CUMA - YIL: 50

Rusya, Çin ve ABD'den Taliban'a barış müzakerelerine katılma çağrısı

26 Nisan 2019, Cuma 14:44
Rusya, Çin ve ABD Özel Temsilcilerinin Moskova'da yaptığı "Afganistan" toplantısında Taliban hareketinin barış müzakerelerine bir an önce katılması çağrısı yapıldı.

Rusya, Çin ve ABD, Afganistan’daki barış sürecini desteklediklerini bildirerek, Taliban hareketine, barış müzakerelerine katılma çağrısında bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Çin’in Afganistan Özel Temsilcisi Deng Xijun ve ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın basına kapalı toplantısının ardından 8 maddelik uzlaşma bildirisi yayınlandı.

Rusya, Çin ve ABD’nin, Afganistan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu vurgulanan bildiride, tarafların Afganistan’daki barış sürecini desteklediği ve bu sürece yardımcı olmaya hazır olduğu kaydedildi.

Bildiride, “Üç taraf, Taliban hareketinin hükümet dahil Afganistan heyeti temsilcileri ile en hızlı şekilde barış konusunda müzakerelere katılması çağrısında bulunuyor.” denildi.

Afganistan yönetiminin terörle mücadelesine Rusya, Çin ve ABD’nin destek verdiği belirtilen bildiride, üç tarafın da Afganistan halkının kapsamlı bir ateşkes hususundaki güçlü arzusunu kabul ettiği ifade edildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede gereken önlemlerin alınması hususunda Afganistan ve Taliban’a çağrıda bulunulan bildiride, “Üç taraf, kapsamlı bir barış sürecinin bir parçası olarak yabancı birliklerin Afganistan'dan düzenli ve sorumlu bir şekilde çekilmesini istiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu üç ülke, bildiride, kendi aralarında vardığı bu uzlaşmanın bölge ülkeleri tarafından desteklenmesini de istedi.

Bildiride ayrıca, gelecek toplantının Çin’in başkenti Pekin’de, daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağı hususunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

AA

Etiketler: Rusya, Çin, ABD, Afganistan, barış, Taliban
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polatlı'da bir asker şehit oldu

    Sudan’daki gösterilerin acı bilançosu: 4 ayda 53 ölü, 734 yaralı

    Hamas'tan 'Ulusal Birlik' çağrısı

    Libya'nın komşuları ateşkes çağrısında bulundu

    Yaptırımlar en çok Türkiye’ye zarar verir

    TCDD'nin tren kazası raporundan: Personele yeterli eğitim verilmemiş

    Sri Lanka saldırılarının planlayıcısı oteldeki patlama sonrası öldü

    Mavi Marmara davası 1 Mayıs'ta UCM'de yapılacak

    'Adaletten bahsedenlere vebalı muamelesi yapılıyor'

    İzmir şehidi dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı

    Eski istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'

    TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Hükümet tarıma odaklanmalı

    'Kılıçdaroğlu'na karşı yapılanların kabul edilebilir bir tarafı yok'

    'Vergi sistemimiz daha sade bir sisteme dönüştürülebilir'

    'Haberlerde daha duyarlı ve dikkatli bir üslup kullanılmalı'

    ABD'de Demokratlar arasında ön seçim yarışı başlıyor

    CHP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

    'Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ülkemizin birlik beraberliğine yapılmıştır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İdealist genç!
    Genel

    Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Ülkede ne hukuk kuralı bıraktılar ne de ahlak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devletin bekası adaletle mümkün
    Genel

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa’dan alacağımız dersler
    Genel

    2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapan 41 şüpheliye gözaltı
    Şemseddin ÇAKIR

    Ölüm ve ötesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk uçuş, ilk pilot, ilk müdür
    Süleyman KÖSMENE

    Methetmek yararlı mı, zararlı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.