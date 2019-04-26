Rusya, Çin ve ABD'den Taliban'a barış müzakerelerine katılma çağrısı

Rusya, Çin ve ABD Özel Temsilcilerinin Moskova'da yaptığı "Afganistan" toplantısında Taliban hareketinin barış müzakerelerine bir an önce katılması çağrısı yapıldı.

Rusya, Çin ve ABD, Afganistan’daki barış sürecini desteklediklerini bildirerek, Taliban hareketine, barış müzakerelerine katılma çağrısında bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Çin’in Afganistan Özel Temsilcisi Deng Xijun ve ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın basına kapalı toplantısının ardından 8 maddelik uzlaşma bildirisi yayınlandı.

Rusya, Çin ve ABD’nin, Afganistan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu vurgulanan bildiride, tarafların Afganistan’daki barış sürecini desteklediği ve bu sürece yardımcı olmaya hazır olduğu kaydedildi.

Bildiride, “Üç taraf, Taliban hareketinin hükümet dahil Afganistan heyeti temsilcileri ile en hızlı şekilde barış konusunda müzakerelere katılması çağrısında bulunuyor.” denildi.

Afganistan yönetiminin terörle mücadelesine Rusya, Çin ve ABD’nin destek verdiği belirtilen bildiride, üç tarafın da Afganistan halkının kapsamlı bir ateşkes hususundaki güçlü arzusunu kabul ettiği ifade edildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede gereken önlemlerin alınması hususunda Afganistan ve Taliban’a çağrıda bulunulan bildiride, “Üç taraf, kapsamlı bir barış sürecinin bir parçası olarak yabancı birliklerin Afganistan'dan düzenli ve sorumlu bir şekilde çekilmesini istiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu üç ülke, bildiride, kendi aralarında vardığı bu uzlaşmanın bölge ülkeleri tarafından desteklenmesini de istedi.

Bildiride ayrıca, gelecek toplantının Çin’in başkenti Pekin’de, daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağı hususunda mutabakata varıldığı kaydedildi.