Rusya'da koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi öldü.

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı. Yangında, 1 kişi öldü. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi. Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi. AA

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